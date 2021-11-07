В Иране за прошедшие сутки от коронавируса умерли 126 человек
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В Иране за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) умерли 126 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Общее число умерших от коронавируса в стране достигло 127 299.

За последние сутки в Иране выявлено 1 078 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных COVID-19 достигло 5 9 987 814.