В России выявили максимум заболевших ковидом за неделю

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России и смертность из-за нее установили на этой неделе очередные максимумы.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, также оказалось самым высоким за пандемию. Однако темпы распространения инфекции в РФ снижаются.

Как передает Day.Az, ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии за неделю.

Распространение

В России за семь дней выявили 281 305 случаев заражения - на 3,4% больше, чем за аналогичный предыдущий период. Для сравнения, с 25 по 31 октября рост составлял 9,3%, а неделей ранее - 14,6%.

В субботу был установлен новый максимум по числу заразившихся коронавирусом за сутки - 41 335, а общее количество выявленных случаев за семь дней оказалось самым высоким пятый раз подряд.

Заболеваемость с учетом численности населения возросла с 26,6 до 27,5 случая в день на 100 тыс. человек.

При этом коэффициент распространения коронавируса по сравнению с прошлым воскресеньем снизился на 0,1 и составил в воскресенье 1. На этой неделе показатель впервые почти за два месяца опустился ниже этой отметки.

Смертность

Смертность из-за коронавирусной инфекции в России обновила максимум в седьмой раз подряд: с 1 по 7 ноября штаб зарегистрировал 8 276 летальных исходов - на 4,2% больше, чем неделей ранее. В четверг в стране зафиксировали самое высокое число смертей за один день - 1 195.

При этом летальность новой болезни на фоне быстрого подъема заболеваемости растет медленно - на этой неделе, как и на прошлой, она увеличилась всего на 0,01 п. п., до 2,81%.

Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Выздоравливающие

Число выздоравливающих после заражения коронавирусом в России растет шестую неделю подряд - за последние семь дней в стране вылечились 203 439 человек против 192 618 за предыдущие. Однако оно по-прежнему заметно меньше количества выявляемых случаев заражения, а доля выздоровевших продолжает падать: если в прошлое воскресенье она составляла 86,4%, то в это - 86%.

На этом фоне число пациентов, которые проходят лечение в данный момент, увеличивается. За семь дней оно возросло с 916 713 до 986 303, свидетельствуют данные штаба.

Главные очаги и остальные регионы

Доля Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья в общем числе новых случаев заражения в стране снижается вторую неделю подряд. На этой она составила 30,8% против 33,8% на предшествующей.

В Москве за семь дней выявили 44 233 заразившихся - на 6,2 тыс. меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Смертность при этом оказалась самой высокой с середины июля - за семь дней было зафиксировано 673 летальных случая.

Как сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин, ситуация с коронавирусом в городе "более-менее" стабилизировалась, а полный эффект от нерабочих дней будет ощутим в конце следующей недели.

В Санкт-Петербурге число выявленных случаев возросло на 21 908, что немногим меньше показателя прошлой недели, а в Подмосковье оно увеличилось на 20 452, это почти на 6% больше, чем за предыдущие семь дней. В воскресенье штаб сообщил о 3 297 заболевших за сутки в Московской области, что стало максимумом с начала пандемии.

Темпы распространения инфекции в регионах РФ начали замедляться. На Дальнем Востоке они все еще выше 13%, а в Сибири снизились с 17% до 12,9%. В Приволжском федеральном округе прирост за неделю составил 7,6%, а за предыдущий аналогичный период он был 15,8%. При этом Центральный федеральный округ стал единственным, где число заразившихся за минувшие семь дней оказалось меньше, чем за предыдущие.

Проблемы коллективного иммунитета

Как сообщил 1 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, введение нерабочих дней уже улучшило ситуацию с коронавирусом и впервые за долгое время число россиян, находящихся под медицинским наблюдением из-за ковида, уменьшилось. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что говорить о стабилизации процесса пока рано, а ждать немедленного эффекта от принятых мер не стоит.

При этом, по данным вице-премьера России Татьяны Голиковой, ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложнилась за неделю сразу в 10 регионах России. Это, в частности, Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Татарстан, Тува, Чувашия.

Уровень коллективного иммунитета за неделю увеличился с 46,8% до 48%. Прививку первым компонентом в РФ сделали более 60 млн раз, а всего провели 57,26 млн полных циклов вакцинации от коронавируса.