В Стамбуле произошло ДТП с микроавтобусом

- есть погибший и пострадавшие

В стамбульском районе Сарыер произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az, водитель микроавтобуса не справился с управлением на скользкой дороге и транспортное средство врезалось в дерево.

В результате авария один человек погиб, восемь человек получили ранения.