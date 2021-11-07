https://news.day.az/world/1400852.html В Стамбуле произошло ДТП с микроавтобусом - есть погибший и пострадавшие
В Стамбуле произошло ДТП с микроавтобусом - есть погибший и пострадавшие
В стамбульском районе Сарыер произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az, водитель микроавтобуса не справился с управлением на скользкой дороге и транспортное средство врезалось в дерево.
В результате авария один человек погиб, восемь человек получили ранения.
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