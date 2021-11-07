МИД Великобритании осудил покушение на премьера Ирака

Великобритания осуждает покушение на жизнь премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми и призывает отказаться от политического насилия. Соответствующее заявление в воскресенье сделала глава МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы осуждаем нападение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми, которое было совершено прошлой ночью. Мы с облегчением узнали, что жизни премьер-министра ничто не угрожает, но наши мысли со всеми пострадавшими в результате инцидента. Мы поддерживаем иракское правительство, службы безопасности и народ в их отказе от политического насилия и присоединяемся к призыву премьер-министра к спокойствию и сдержанности", - говорится в заявлении руководителя британского внешнеполитического ведомства.

Покушение на главу иракского правительства было совершено в ночь на воскресенье. Его резиденция, расположенная в хорошо укрепленной "зеленой зоне" Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированных беспилотников. Премьер не пострадал, о чем сам сообщил в Twitter. В настоящее время он находится в безопасном месте, заявили в силовых структурах страны.