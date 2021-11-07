В Актау прогремел взрыв

Взрыв произошел в кафе казахстанского города Актау, в результате чего здание полностью разрушено. Информации о пострадавших не поступало.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Мангистауской области Казахстана.

"7 ноября в 22:25 (20:25 Баку) в департамент по ЧС Мангистауской области поступила информация о том, что в городе Актау, по адресу микрорайон 29 А при неизвестных обстоятельствах произошел взрыв, в результате произошло полное разрушение строения. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.