Меркель рассказала, чем будет заниматься после ухода из политики

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель подтвердила, что после ухода со своего поста больше не намерена заниматься политикой.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в опубликованном в воскресенье интервью медиакомпании Deutsche Welle.

"Что же касается вопроса о том, чем я займусь... Политикой я больше заниматься не буду", - сказала Меркель. "Я уже говорила, что вначале немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову", - сказала она, отметив, что попеременно будет "читать и спать".

"Думаю, что потом в голову придут и другие планы. Просто в течение многих лет я полностью концентрировалась на той повестке дня, которая мне была дана, и мне всегда приходилось быть наготове", - заметила и.о. канцлера. По ее словам, "одна из задач главы правительства состоит в том, что необходимо немедленно отреагировать, если что-то случается". "А сейчас я посмотрю, что бы мне хотелось делать. Это станет ясно только через пару месяцев", - добавила Меркель. Она признала, что "это действительно одно из последних интервью" на посту главы правительства.

"Я, так сказать, совершаю прощальное турне в последние дни пребывания в должности, и, с одной стороны, я счастлива. Потом, конечно, мне будет немного грустно, потому что моя работа всегда приносила и до сих пор приносит мне удовольствие", - заявила Меркель. Одновременно она указала на то, что "нужно оставаться внимательной до последнего дня пребывания на посту". Меркель признала, что есть люди, которые не очень довольны ее политикой.

И.о. канцлера подчеркнула, что всегда на переговорах, в том числе, с главами правительств дружественных стран действовала руководствуясь интересами Германии. "Но объединяет нас, конечно же, общая система ценностей, общий взгляд на демократию. Однако я также хочу сказать, что, если у кого-то совершенно другой взгляд на мир, мы все равно должны прислушиваться друг к другу", - считает она. "Потому что, если мы не будем слушать друг друга, мы больше не сможем найти решений", - подчеркнула Меркель.

Не брать на себя лишних обязательств

Коснувшись основных правил политической деятельности, она высказала мнение, что "искусство заниматься политикой заключается, среди прочего, и в том, чтобы не строить слишком много планов заранее и не принимать на себя обязательства, от которых затем приходится отказаться". От этого у меня портится настроение, от этого портится настроение и у тех, кому вы что-то пообещали", - сказала Меркель. Отвечая на вопрос, откуда она черпала энергию, и.о. канцлера сообщила, что силы ей давали "природа, работа в саду, иногда просто возможность отключиться".

24 октября президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер официально вручил Меркель и членам ее кабмина увольнительные грамоты. Они будут, однако, исполнять свои обязательства до формирования нового правительства. Как ожидается, преемник Меркель на посту канцлера будет избран в начале декабря.