В Грузии введут стимулирующие меры по вакцинации от COVID граждан старше 60 лет

Власти Грузии примут стимулирующие меры с целью расширения вакцинации против коронавируса среди граждан старше 60 лет.

Об этом сегодня сообщил глава Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья (NCDC) Амиран Гамкрелидзе, передает Day.Az со ссылкой на "Новости-Грузии".

По его словам, о задействовании соответствующих мер будет объявлено завтра после заседания межведомственного координационного совета.

"Эти мероприятия должны максимально увеличить охват вакцинации в стране, поскольку без прививок эта пандемия не закончится, будут новые волны и, к сожалению, большие людские потери. Об обязательной вакцинации граждан старше 60 лет речи не идет. Подготовлен целый пакет стимулирующих мероприятий, чтобы у людей в возрасте появилось желание привиться", - сказал Гамкрелидзе в комментарии Первому каналу.

Он пояснил, что данная возрастная группа является приоритетной в плане вакцинации, поскольку на нее приходятся до 60% летальных исходов от COVID-19, зафиксированных в стране с начала пандемии.

По состоянию на 7 ноября в Грузии провели 2 003 963 прививки. При этом полный курс вакцинации от коронавируса прошли 952 248 человек, что составляет 33,3% взрослого населения страны.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. На сегодняшний день в стране с населением 3,7 миллиона человек выявлены 752 855 заразившихся. Выздоровели 688 781 пациентов, 10 435 человек умерли.