Байден осудил покушение на премьера Ирака

Президент США Джо Байден в воскресенье осудил атаку на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми и призвал привлечь виновных к ответственности.

"Я решительно осуждаю террористическую атаку на резиденцию премьера Ирака <...>. Я рад, что премьер-министр не пострадал, а также высоко ценю лидерство, которое он продемонстрировал, призывая к спокойствию, сдержанности и диалогу для защиты государственных институтов и укрепления демократии. <...> Виновные в этом теракте <...> должны быть привлечены к ответственности", - говорится в письменном заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Байден также подчеркнул, что дал указание своей администрации предоставить силам безопасности Ирака всю необходимую им помощь в расследовании и выявлении ответственных за нападение. "Я самым решительным образом осуждаю тех, кто использует насилие для подрыва демократического процесса в Ираке. <...> США твердо поддерживают народ и правительство Ирака в их стремлении защищать суверенитет и независимость Ирака", - добавил президент США.

Покушение на главу иракского правительства было совершено в ночь на воскресенье. Его резиденция, расположенная в хорошо укрепленной "зеленой зоне" Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированных беспилотников. Премьер не пострадал, о чем сам сообщил в Twitter. В настоящее время он находится в безопасном месте, заявили в силовых структурах страны.