Более 170 человек отравились пиццей в Армении

Число обратившихся за медицинской помощью с симптомами пищевого отравления после того, как съели пиццу в одной из сетей пиццерий в Армении, достигло 171. Об этом сообщили в воскресенье вечером в Национальном центре по профилактике и контролю за заболеваниями Армении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На стационарном лечении находятся 99 пациентов, их состояние оценивается как легкое и средней тяжести. 72 пострадавших выписаны", - говорится в сообщении ведомства.

В субботу пресс-служба Минздрава республики сообщила о 98 госпитализированных. Сеть пиццерий "Ташир пицца" подтвердила, что пострадавшие употребляли ее продукцию. Все заведения "Ташир пиццы" закрыты для проведения проверки.