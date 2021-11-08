Премьер Ирака заявил, что ему известны исполнители покушения на него

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что власти страны знают имена тех, кто осуществил покушение на него в ночь на воскресенье, и пообещал, что в ближайшее время они будут задержаны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы преследуем тех, кто совершил вчерашнее преступление. Мы их очень хорошо знаем и вскоре раскроем их имена. <...> Это те, кто стремится превратить нашу страну в бандитское государство, но мы этого не позволим", - подчеркнул он на экстренном заседании кабмина, сообщается в "Твиттере" на странице канцелярии премьера.

Аль-Казыми отметил, что в Ираке есть определенные силы, которые недовольны происходящими в стране демократическими преобразованиями и борьбой с коррупцией. "Мы не позволили, чтобы страна погрузилась в региональную войну, и смогли обеспечить в ней безопасность. Мы продолжим нашу бескомпромиссную борьбу с коррупционерами, и ни один из них не уйдет от наказания", - указал глава кабинета министров.

Покушение на иракского премьера было совершено в ночь на воскресенье. Резиденция аль-Казыми, расположенная в хорошо укрепленной "зеленой зоне" Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированных беспилотников. Премьер не пострадал, о чем сам сообщил в "Твиттере".

По информации телеканала "Аль-Арабия", беспилотники были направлены с территории северного пригородного района иракской столицы, примерно в десяти километрах от "зеленой зоны". В результате атаки пострадали не менее семи человек.