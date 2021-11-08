https://news.day.az/world/1400981.html В Австрии ввели ограничения для непривитых от COVID-19

В Австрии ввели ограничения для непривитых от COVID-19

В мире, 8 ноября 2021 09:05 207
В Австрии ввели ограничения для непривитых от COVID-19
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Власти Австрии с понедельника ограничили допуск непривитых от COVID-19 в рестораны, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, спортклубы, гостиницы, кино, театры. Посещать такие общественные заведения теперь могут только обладатели сертификатов в соответствии с австрийским правилом "двух П", то есть привитые или переболевшие коронавирусной инфекцией. Причем с момента полной иммунизации должно пройти не более девяти месяцев, а с момента выздоровления - не более шести месяцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ужесточение коронавирусных ограничений в Австрии последовало в результате рекордного за минувшую неделю ежесуточного роста числа заболевших COVID-19 - более 9 тыс. - и увеличения загруженности больничных коек зараженными коронавирусом. Если до этого в течение почти года посетителям общественных заведений и развлекательных мероприятий наряду с сертификатами о вакцинации или перенесенной инфекцией можно было предъявлять результат отрицательного ПЦР-теста, то теперь непривитое население не сможет прибегнуть к этой возможности. Перестают действовать и тесты на антитела, которыми для допуска могли пользоваться лица, переболевшие бессимптомно и не имеющие другого подтверждения о перенесенном заболевании.

Как сообщили в воскресенье в Минздраве, в Австрии с 8 ноября начинает действовать правило "двух П" везде, где до этого действовало правило "трех П" [привит, переболел, протестирован]: допуск в общественные заведения отныне будет предоставлен только привитым и переболевшим лицам. До 6 декабря в качестве исключения посещать заведения с отрицательным ПЦР-тестом смогут только лица, кто сейчас сделает прививку первым компонентом вакцины. Но затем им придется обязательно сделать вторую прививку. Правило "двух П" распространяется на мероприятия с участием более 25 человек, но не касается музеев.

Нововведение правительства Австрии по факту ввело запрет на поход в заведения культуры и развлечений непривитых людей. Новые ограничительные меры вынудили невакцинированных в массовом порядке делать прививки. Как убедился корреспондент ТАСС в Вене, центры вакцинации зафиксировали в течение этих выходных приток желающих привиться. Согласно данным Минздрава, в субботу было сделано почти 32 тыс. прививок. Для вакцинации в Австрии на выбор доступны четыре зарегистрированные в Европейском союзе препарата.

 

Нарушителям правила "двух П" будет грозить штраф до €500. Исключения из нового правила сделаны для людей, кому по медицинским причинам противопоказана прививка, а также для школьников до 15 лет. В частности, детям до 15 лет пока разрешено сдавать тесты на коронавирус для похода в кафе или кино.

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