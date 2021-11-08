ОПЕК проигнорировала призыв Байдена нарастить поставки нефти

Страны ОПЕК (организация стран - экспортеров нефти) проигнорировали призывы Соединенных Штатов к наращиванию поставок. Таким образом президенту Джо Байдену придется искать альтернативные средства снижения цен на топливо, включая товарные интервенции. Об этом заявила министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Грэнхолм в эфире телекомпании CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"ОПЕК, к сожалению, контролирует повестку в отношении цен на нефть", - добавила Грэнхолм.

Использование товарных интервенций за счет стратегического резерва нефти возможно для стабилизации внутренних цен на топливо, отметила министр энергетики. "Это один из инструментов, который у него есть, и он, конечно, рассматривает возможность его использования", - указала Грэнхолм.

Джо Байден 2 ноября заявил, что, если Россия и другие страны ОПЕК+ откажутся наращивать добычу нефти выше договоренностей, это будет неверным решением. Он указал, что это приведет к дальнейшему росту стоимости топлива.