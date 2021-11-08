Около 50 тыс. жителей южного штата Тамилнад пострадали от сильных ливней и вызванных ими наводнений. Об этом в понедельник сообщает Радио Индии со ссылкой на власти штата, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, наибольший ущерб удар стихии нанес 12 районам Тамилнада, включая его столицу Ченнаи. Продолжающиеся с субботы ливневые дожди вызвали наводнения и привели к сбросу воды в трех крупнейших внутренних водоемах штата. Власти эвакуировали из пострадавших районов сотни жителей. Для их приема созданы 150 центров временного размещения.

Для борьбы с последствиями наводнений правительство Тамилнада привело в повышенную готовность 900 сотрудников спасательных служб. Из-за продолжающихся дождей в Ченнаи и трех соседних регионах на два дня закрыты школы и колледжи. В столице штата нарушено движение автотранспорта, в ряде районов отключена подача электроэнергии.

По данным Метеорологического департамента Индии (IMD), за последние несколько суток в Тамилнаде зафиксировано выпадение 32,8 см осадков. Ливневые дожди будут продолжаться в регионе еще несколько суток.