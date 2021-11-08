В Венесуэле стартует вакцинация детей от двух лет

Власти Венесуэлы с понедельника, 8 ноября, начинают кампанию по вакцинации от коронавируса детей старше двух лет. Об этом объявил президент Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Вакцинировано 70% населения Венесуэлы. Я должен сообщить, что в понедельник, 8 ноября, в Венесуэле начнется вакцинация детей старше двух лет", - сказал он.

По словам Мадуро, в планах правительства к концу текущего месяца иммунизировать 80% населения, а к концу года - 90%.