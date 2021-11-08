Иран проводит военные учения в Персидском заливе

Иран в воскресенье, 7 ноября, начал ежегодные военные учения в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Как отметил спикер учений Zolfaqar-1400, адмирал Махмуд Мусави, военные учения на побережье Ирана в Оманском заливе должны продемонстрировать военное могущество и готовность страны противостоять врагам.

Учения охватывают территорию от восточной части Ормузского пролива до северной части Индийского океана и части Красного моря.