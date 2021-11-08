https://news.day.az/world/1401040.html Иран проводит военные учения в Персидском заливе
Иран проводит военные учения в Персидском заливе
Иран в воскресенье, 7 ноября, начал ежегодные военные учения в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Как отметил спикер учений Zolfaqar-1400, адмирал Махмуд Мусави, военные учения на побережье Ирана в Оманском заливе должны продемонстрировать военное могущество и готовность страны противостоять врагам.
Учения охватывают территорию от восточной части Ормузского пролива до северной части Индийского океана и части Красного моря.
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