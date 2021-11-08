https://news.day.az/world/1401041.html Стрельба в военном лагере на севере Индии - есть погибшие
Стрельба в военном лагере на севере Индии - есть погибшие
По меньшей мере четыре солдата Центральной резервной полиции Индии (CRPF) убиты и трое ранены при стрельбе утром в понедельник в военном лагере в северном штате Уттаракханд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает агентство PTI, инцидент произошел в расположении 50-го батальона CRPF в районе Сукма, где огонь из автомата Калашникова по своим сослуживцам открыл один из военнослужащих. Мотивы его поступка пока неизвестны.
Стрелявший задержан, ведется следствие.
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