Стрельба в военном лагере на севере Индии

По меньшей мере четыре солдата Центральной резервной полиции Индии (CRPF) убиты и трое ранены при стрельбе утром в понедельник в военном лагере в северном штате Уттаракханд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает агентство PTI, инцидент произошел в расположении 50-го батальона CRPF в районе Сукма, где огонь из автомата Калашникова по своим сослуживцам открыл один из военнослужащих. Мотивы его поступка пока неизвестны.

Стрелявший задержан, ведется следствие.