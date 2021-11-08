США отказались направлять в Афганистан гуманитарную помощь через талибов

США отказались направлять гуманитарную помощь Афганистану через правительство талибов, но продолжат помогать афганцам через международные организации. Об этом в интервью CNN заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, Вашингтон не готов напрямую работать с нынешним руководством страны, так как пока не видят позитивных изменений в политике радикальной группировки. "Пока мы не увидим улучшенный подход ко всему - от инклюзивного правительства до других элементов, которые мы с ними регулярно обсуждаем - наше внимание будет по-прежнему сосредоточено на предоставлении финансирования через международные и неправительственные организации", - заявил Салливан.

Помощник президента отметил, что лучший способ помочь афганцам - "не создавать ситуаций, при которых часть средств может быть направлена на угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов".