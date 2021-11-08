В результате наводнений с начала года в Китае погибли или пропали без вести 590 человек

В результате наводнений за январь - октябрь 2021 года в Китае 590 человек погибли или пропали без вести, была нарушена нормальная жизнь свыше 58,9 млн человек в разных регионах страны. Такие данные Министерства чрезвычайных ситуаций КНР публикует в понедельник информационный ресурс The Paper, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За этот период вызванные ливнями и разливами рек наводнения в отдельных районах страны вынудили местные власти эвакуировать из зон бедствия более 3,5 млн жителей. Было разрушено свыше 200 тыс. жилых строений, а прямой экономический ущерб составил 240,6 млрд юаней ($37,6 млрд).

Согласно данным ведомства, в этом году ущерб от наводнений в некоторых регионах страны, особенно в центральной провинции Хэнань, оказался значительным. Экстренными службами с начала года 11 раз объявлялся режим ЧС из-за наводнений в разных районах Китая, в ликвидации последствий которых принимали участие свыше 250 тыс. спасателей.

В 2020 году, согласно официальным данным, стихийные бедствия нанесли Китаю прямой экономический ущерб на сумму более 370 млрд юаней (около $57,9 млрд), а также нарушили нормальную жизнь свыше 138 млн человек в разных районах страны.