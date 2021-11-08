Курс биткоина взлетел

В ночь на понедельник, 8 ноября, курс биткоина начал резко расти по сравнению с последними двумя неделями и утром взлетел выше 66 тысяч долларов за монету, свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На максимуме цена доходила до 66,34 тысячи долларов. В последний раз на таком уровне монета торговалась 21 октября. До 67 тысяч биткоин доходил только 20 октября, после чего скорректировался.

За последние 24 часа он вырос на четыре тысячи долларов. По состоянию на 10:25 криптовалюта торгуется по 65,99 тысячи долларов.