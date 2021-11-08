В Германии рекордная заболеваемость COVID с начала пандемии

В Германии зафиксировали рекордный уровень заболеваемости COVID-19 - более 200 случаев коронавируса на 100 тысяч населения. Об этом со ссылкой на данные Института инфекционных болезней Роберта Коха сообщает DW в понедельник, 8 ноября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Показатель инцидентности достиг максимума с начала пандемии коронавируса. При этом предыдущий рекордный показатель - 197,6 - был установлен 22 декабря 2020 года - еще до вакцинации.

В то же время число новых случаев заболевания выросло более чем на 15 500 за последние сутки, в результате чего показатель заболеваемости в понедельник составил 201,1.

Рост заболеваемости наблюдается по всей стране, но больше всего пострадали Саксония, Тюрингия и Бавария.

Около 67% населения Германии - почти 56 миллионов человек - полностью вакцинированы, но цифры варьируются от региона к региону.