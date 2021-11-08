В Южно-Сахалинске соседи помогли людям выбраться из горящего барака

Вчера около 23:00 в Южно-Сахалинске загорелся деревянный барак. Соседи попытались спасти тех, кто находился в доме. Об этом в понедельник сообщил портал Sakhalin.info, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Возгорание заметил соседский ребенок, который сообщил своей маме, что видит пламя. Женщина вызвала полицию, огонь за считанные секунды охватил постройку до крыши. Соседи поспешили спасать находившихся внутри.

Очаг возгорания был возле входной двери, поэтому зайти туда было невозможно. Пришлось выбить окно и вызволить людей таким образом. Удалось спасти одну женщину, а к ее мужу пробраться не получилось. Его спасли уже пожарные.

Пострадал только мужчина, который надышался угарным газом. С его женой все хорошо.

Пострадавшие рассказали, что , вероятно, произошло короткое замыкание. В предбаннике, где и началось возгорание, была только розетка.