В Помпеях совершили необычайную находку

Археологи обнаружили при раскопках виллы близ Помпей необычайно хорошо сохранившуюся комнату, в которой, вероятно, жили рабы. В небольшом помещении находились три кровати и деревянный сундук, отмечается в сообщении Археологического парка Помпей? передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Раскопки на вилле Чивита-Джулиана, находящейся в нескольких сотнях метров от погибшего при извержении Везувия древнеримского города, ведутся с 2017 года. В январе исследователи совершили там открытие - нашли богато украшенную колесницу и конюшни с останками трех лошадей. Сейчас же археологам удалось обнаружить на полпути между спальней и кладовой небольшую комнату площадью 16 квадратных метров, которая, как предполагают исследователи, служила жилищем для слуг, обслуживавших и поддерживавших колесницу в рабочем состоянии. На это указывают как найденная под одной из кроватей оглобля колесницы, так и ряд изделий из ткани и металла, которые, вероятно, были частью упряжей.

Также исследователям удалось сделать гипсовые слепки трех кроватей. Они были сконструированы из дубовых досок и могли быть подогнаны под рост человека, их основание было сделано из веревок, на которые была наброшена ткань. Длина двух из них составляла 170 сантиметров, а одной - 140 сантиметров. Это позволило исследователям предположить, что в комнате жила семья с ребенком. Под кроватями археологи обнаружили несколько предметов личного пользования, среди которых несколько кружек и ночной горшок. В комнате с единственным окном также были обнаружены восемь амфор и деревянный сундук, в котором содержались предметы из металла и ткани.