В Еврокомиссии назвали сумму, нужную на реализацию климатических целей 2030 года

Дополнительные инвестиции на уровне свыше €470 млрд в год необходимы для достижения климатических целей ЕС к 2030 году.

Об этом заявила в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на конференции по бюджету ЕС в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Для выполнения климатических целей ЕС 2030 года (сокращение углеродных выбросов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года) потребуются дополнительные инвестиции на уровне свыше €470 млрд в год", - сообщила фон дер Ляйен.