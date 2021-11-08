Около 850 спасенных мигрантов сошли в порту Сицилии

Около 850 мигрантов с судна Sea Eye сошли на землю в сицилийском порту Трапани. Среди них 170 несовершеннолетних и 53 женщины, две из которых беременны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, разрешения на высадку мигранты дожидались нескольких дней.

Они были спасены в ходе различных операций всего за 48 часов судном немецкой НПО на участке моря, отделяющем Ливию, откуда они отплыли, от Сицилии, куда они надеялись прибыть.

Несколько дней назад в мальтийских водах с тонущей деревянной лодки были спасены около 400 мигрантов. Представители Sea Eye сетуют на то, что власти Мальты не отреагировали на сигналы бедствия в своей зоне поиска.

После прибытия на итальянскую землю мигранты должны сдать тест на COVID и пройти идентификацию, а затем пересесть на другое судно для прохождения карантина, там же в порту Трапани. При этом несовершеннолетние сразу будут направлены в центры приема.

Тем временем еще 308 беженцев ожидают безопасного порта на борту судна Ocean Viking, которое находится к югу от Лампедузы.