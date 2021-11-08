В Иране за сутки от коронавируса скончались 140 человек

В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались 140 человек, зафиксирован 8 341 новый случай заражения коронавирусом.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщило министерство здравоохранения и медицинского образования Ирана.

В целом в Иране с начала пандемии от вируса скончались 127 439 человек, общее число заразившихся составило 5 996 155 человек. Состояние 3 669 заболевших оценивается как тяжелое.

До сегодняшнего дня в стране от COVID-19 выздоровели 5 615 460 человек, проведено более 36,3 миллиона тестов на коронавирус.

В Иране было использовано около 94,9 млн доз вакцины от коронавируса. Первую дозу получили 55,3 млн, вторую - 39,4 млн, третью - 198 тыс. человек.