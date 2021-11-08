ЕС поможет Польше в миграционном кризисе на границе с Беларусью

Еврокомиссия (ЕК) контактирует с Польшей по поводу миграционного кризиса на границе с Беларусью, Евросоюз (ЕС) готов помочь польским властям в этом вопросе. Об этом заявила на брифинге в понедельник, 8 ноября, представитель пресс-службы ЕК Дана Спинант, запись мероприятия доступна на сайте ЕК, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы находимся в очень плотном контакте и предлагаем любую помощь, которую мы в состоянии предоставить, чтобы повлиять на ситуацию", - заявила Спинант в ответ на соответствующий вопрос.