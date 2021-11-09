Таблетка от коронавируса помогла авиакомпаниям и казино

Акции азиатских казино и авиакомпаний резко выросли после того, как компания Pfizer заявила, что ее таблетка от коронавируса может снизить количество госпитализаций и смертей среди пациентов на 89 процентов, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Акции казино в Макао увеличились в цене на 5,9 процента, продемонстрировав наибольший рост за последние два месяца, в то время как индекс акций авиакомпаний Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 4,5 процента - это максимум с марта. Акции производителя чемоданов и сумок для путешествий Samsonite подорожали на 14 процентов. Выросли в цене и акции американских авиакомпаний. 5 ноября акции Delta Air Lines подорожали на 8,05 процента, United Airlines - на 7,26 процента, Southwest Airlines - на 6,44 процента, American Airlines - на 5,77 процента, по данным биржи Nasdaq.

Хотя таблетки Pfizer еще не получили разрешения от регулирующих органов США, инвесторы считают, что препарат поможет в борьбе с пандемией и ускорит возвращение к путешествиям. По мнению рыночного стратега IG Asia Pte в Сингапуре Джун Ронг Йеп, лекарство "вселяет некоторую надежду на то, что повторное открытие экономик пройдет более гладко, особенно если таблетка сможет снизить нагрузку на больницы". Акции Pfizer 5 ноября во время торгов выросли на 10 процентов.