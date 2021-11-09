ЕС предложили запретить майнинг криптовалют

Глава Управления финансового надзора Швеции (Finansinspektionen) Эрик Тедеен и руководитель Агентства по охране окружающей среды (Naturvаrdsverket) Бьорн Райзингер предложили Евросоюзу запретить майнинг криптовалют на алгоритме Proof-of-Work (PoW). Совместное заявление опубликовано на сайте Finansinspektionen. По мнению чиновников, добыча цифровых денег удерживает регион от достижения целей Парижского соглашения по изменению климата, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Proof-of-Work ("доказательство выполнения работы") - механизм, с помощью которого проверяется подлинность и честность криптовалютных транзакций. Системы на основе PoW являются чрезвычайно ресурсоемкими. В настоящее время этот алгоритм использует большинство самых популярных криптовалют - Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin и другие. Разработчики Ethereum уже объявили о планах перейти от PoW к другому механизму - Proof-of-Stake (PoS), для которого не требуется майнинг.

Кембриджский университет и исследовательский проект Digiconomist подсчитали, что ежедневная добыча 900 биткоинов приводит к выбросу в атмосферу до 120 миллионов тонн углекислого газа в год. По оценкам специалистов, на майнинг Bitcoin и Ethereum уходит примерно вдвое больше электроэнергии в год, чем на снабжение всей Швеции. Обратив внимание на эти показатели, шведские регуляторы разработали еще два предложения, которые помогут справиться с экологическими последствиями криптодобычи на национальном уровне.

Во-первых, Тедеен и Райзингер объявили о необходимости воспрепятствовать развитию майнинга и открытию новых "добывающих" предприятий на территории Швеции. Во-вторых, регуляторы предложили ввести новое ограничение для компаний, которые торгуют криптовалютой, добытой на основе PoW, или инвестируют в нее. Чиновники заявили, что таким фирмам следует запретить описывать свою деятельность как экологичную или "устойчивую".

В Канаде придумали способ компенсировать вред майнинга для экологии. Местная компания MintGreen в октябре заявила, что начнет отопление более 100 жилых и коммерческих зданий в городе Норт-Ванкувер с помощью энергии от майнинговых ферм. Эта технология поможет предотвратить попадание в атмосферу 20 тысяч тонн парниковых газов, которые мог бы произвести природный газ.