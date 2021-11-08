Google и Telegram оштрафовали в России на миллионы рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компании Google и Telegram на шесть миллионов рублей за отказ удалять запрещенную на территории России информацию. Об этом сообщается в Telegram-канале Московских судов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Суд рассмотрел административный протокол в отношении Telegram по статье 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса в сети "Интернет" информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ") и назначил штраф в размере четырех миллионов рублей", - говорится в заявлении.

Также стало известно, что компанию Google оштрафовали на два миллиона рублей.