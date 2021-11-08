В России появится гигантский завод по переработке пластика

Дочернее предприятие "Ростеха" "РТ-Инвест" запустит гигантский завод по переработке вторичных полимеров к 2023 году, передает Day.Az со ссылкой на РБК. 8 ноября компания подписала контракт о строительстве фабрики с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и управляющей компанией особой экономической зоны "Кашира-парк".

Завод, который появится под Каширой, станет крупнейшим в России - его мощность составит более 100 тысяч тонн готовой продукции в год. "РТ-Инвест" заявил, что у существующих и планируемых к запуску предприятий в России этот показатель в среднем вдвое меньше. На фабрике из использованной пластиковой тары и упаковки завод будут производить "зеленую" ПЭТ-гранулу, которая подходит для вторичного использования. Этот материал может пригодиться в самых разных отраслях производства - из него изготавливают бутылки, упаковки для продуктов, детские игрушки, ткани, стройматериалы, полимерные трубы и многое другое.у?

"Полученная продукция - вторичные полимерные гранулы - не будут уступать по своим качествам первичным. (...) Уже к 2025 году "РТ-Инвест" войдет в топ-10 крупнейших переработчиков полимеров в Европе", - утверждает глава "РТ-Инвеста" Андрей Шипелов. По его словам, материалом точно заинтересуются такие компании, как Mars, PepsiCo и Danone, чья продукция, согласно планам, к 2025 году будет наполовину состоять из "зеленых" ПЭТ-гранул.

Строительство фабрики анонсировали в мае. Тогда объем инвестиций оценивался в шесть миллиардов рублей. Теперь ожидаемая сумма выросла до 10 миллиардов рублей, рассказала глава подмосковного мининвеста Екатерина Зиновьева. "РТ-Инвест" профинансирует проект на 10-20 процентов, остальное предоставит синдикат банков. Так как завод создадут в особой экономической зоне, проект получит ряд льгот - будет уменьшена сумма налога на прибыль, имущественного и земельного налога. Кроме того, владельцы смогут установить импортное оборудование без таможенных пошлин и НДС.