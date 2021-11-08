https://news.day.az/world/1401330.html В Нигере 24 ученика погибли при пожаре в школе
В Нигере 24 ученика погибли при пожаре в школе
По меньшей мере 24 ученика погибли в понедельник при пожаре в школе на юге Нигера. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство DPA со ссылкой на губернатора региона Чайбу Абубакара.
По его словам, в городе Маради загорелись три крытые соломой школьные постройки, где проводились занятия. Погибли 24 ученика, еще 80 получили сильные ожоги.
Причины возгорания выясняются.
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