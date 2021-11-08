В Турции произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в понедельник в центральной части Турции. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в провинции Конья, а очаг залегал на глубине 5 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.