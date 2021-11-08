https://news.day.az/world/1401334.html В Турции произошло сильное землетрясение
В Турции произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в понедельник в центральной части Турции. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в провинции Конья, а очаг залегал на глубине 5 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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