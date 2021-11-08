В Дании могут снова ввести ковид-паспорта

Комиссия по вопросам эпидемии Дании рекомендует вновь классифицировать COVID-19 как "критичное для общества заболевание". Это означает, что правительство, поддерживающее выводы комиссии, может вновь ввести ковид-паспорта. Об этом сообщает в понедельник телеканал TV2, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Новые ограничения вновь могут быть введены, так как за последние две недели количество новых случаев заболевания увеличилось более чем вдвое. Число госпитализаций с COVID-19 достигло самого высокого показателя с середины февраля этого года.

В конце августа кабинет социал-демократов принял решение больше не классифицировать COVID-19 как "критичное для общества заболевание". Это означало, что министр здравоохранения не имел права сохранять рестрикции.

С 10 сентября дня ночные клубы не требовали от своих гостей показывать на входе ковид-паспорта. Перестали действовать и требования носить маски в общественных местах, а также ограничения по максимальному числу участников мероприятий и собраний в 500 человек.