Трамп намерен объявить о решении по участию в выборах президента США через год

Бывший президент США Дональд Трамп намерен объявить о своем решении по участию в выборах главы государства после промежуточных выборов в Конгресс в следующем году. Об этом он заявил в понедельник в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я определенно об этом думаю, мы посмотрим. Думаю, что очень много людей будут рады этому решению, возможно, я объявлю его после промежуточных выборов", - сказал он и при этом оговорился, что это вовсе не означает, что он поступит именно таким образом.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут в ноябре 2022 года. В настоящее время в Палате представителей большинство удерживают демократы, в Сенате установился паритет - каждая из двух партий занимает по 50 мест.