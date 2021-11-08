США готовы выплатить $10 млн за сведения о ключевых лицах в хакерской группировке REvil

Власти США готовы выплатить $10 млн за сведения о лицах, играющих ключевую роль в хакерской группировке REvil, также известной как Sodinokibi.

Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник американским внешнеполитическим ведомством, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В документе уточняется, что "Госдепартамент предлагает награду в размере до $10 млн за информацию, которая позволит установить местоположение любых лиц, являющихся руководителями" Sodinokibi. Кроме того, ведомство готово выплатить "до $5 млн за сведения, которые позволят арестовать и (или) предъявить обвинения в любой стране каким-либо лицам, вступившим в сговор с целью участия или попытки участия" в применении вирусов-вымогателей Sodinokibi.