США готовы выплатить $10 млн за сведения о ключевых лицах в хакерской группировке REvil
Власти США готовы выплатить $10 млн за сведения о лицах, играющих ключевую роль в хакерской группировке REvil, также известной как Sodinokibi.
Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник американским внешнеполитическим ведомством, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В документе уточняется, что "Госдепартамент предлагает награду в размере до $10 млн за информацию, которая позволит установить местоположение любых лиц, являющихся руководителями" Sodinokibi. Кроме того, ведомство готово выплатить "до $5 млн за сведения, которые позволят арестовать и (или) предъявить обвинения в любой стране каким-либо лицам, вступившим в сговор с целью участия или попытки участия" в применении вирусов-вымогателей Sodinokibi.
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