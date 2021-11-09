Корабль Crew Dragon отстыковался от МКС для возвращения на Землю

Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-2 отделился в понедельник от Международной космической станции (МКС) и начал возвращение на Землю. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA),передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отстыковка корабля под названием Endeavour с четырьмя астронавтами на борту - американцами Шейном Кимброу и Меган Макартур, астронавтом Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавтом Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ - произошла в автоматическом режиме в 14:05 по времени восточного побережья США (23:05 по бакинскому времени). Экипаж перебрался внутрь аппарата за два часа до этого.

Ожидается, что Crew Dragon приводнится в Атлантическом океане у побережья американского штата Флорида чуть позже обычного - через восемь часов, вместо 6,5 часа. Увеличение на полтора часа продолжительности возвращения связано с тем, что в этот раз корабль перед тем, как взять курс на Землю, совершит полный облет станции, чтобы сделать ее фотографии.

Экипаж миссии Crew-2 прибыл на МКС в апреле этого года и присоединился к россиянам Олегу Новицкому и Петру Дуброву, астронавтам NASA Майклу Хопкинсу, Виктору Гловеру, Шэннон Уокер, Марку Ванде Хаю и астронавту Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Через несколько дней к МКС на корабле Crew Dragon полетит уже третий экипаж, в составе которого будут находиться американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер. Запуск корабля намечен на 10 ноября с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида.