Погранохрана Польши решила закрыть погранпереход в районе скопления нелегальных мигрантов

Погранохрана Польши приняла решение с утра 9 ноября закрыть пограничный переход в Кузнице из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Об этом она сообщила в понедельник в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В связи с ситуацией на польско-белорусской границе с завтрашнего дня с 07:00 (10:00 по бакинскому времени) будет приостановлено движение на автодорожном погранпереходе в Кузнице", - проинформировала погранохрана, попросив путешествующих отправляться на пограничные переходы в Тересполе и Бобровниках.