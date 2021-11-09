https://news.day.az/world/1401355.html Погранохрана Польши решила закрыть погранпереход в районе скопления нелегальных мигрантов
Погранохрана Польши решила закрыть погранпереход в районе скопления нелегальных мигрантов
Погранохрана Польши приняла решение с утра 9 ноября закрыть пограничный переход в Кузнице из-за наплыва нелегальных мигрантов.
Об этом она сообщила в понедельник в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В связи с ситуацией на польско-белорусской границе с завтрашнего дня с 07:00 (10:00 по бакинскому времени) будет приостановлено движение на автодорожном погранпереходе в Кузнице", - проинформировала погранохрана, попросив путешествующих отправляться на пограничные переходы в Тересполе и Бобровниках.
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