Мощный ураган снес крыши домов во Владивостоке

Во Владивостоке штормовой ветер снес крыши, повредил несколько машин и попал на видео.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Местных жителей предупредили, что ветер, сопровождаемый обильными осадками, может усилиться до 37 метров в секунду. Горожанам рекомендовали без необходимости не выходить на улицу.

По данным регионального управления МЧС, резкое ухудшение погодных условий будет наблюдаться в Приморском крае с 8 по 11 ноября. Это связано надвигающимся с Японского моря циклоном. В регионе ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер. Кроме того, возможны резкие скачки температуры.