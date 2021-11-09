https://news.day.az/world/1401359.html Мощный ураган снес крыши домов во Владивостоке - ВИДЕО
Мощный ураган снес крыши домов во Владивостоке - ВИДЕО
Во Владивостоке штормовой ветер снес крыши, повредил несколько машин и попал на видео.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Местных жителей предупредили, что ветер, сопровождаемый обильными осадками, может усилиться до 37 метров в секунду. Горожанам рекомендовали без необходимости не выходить на улицу.
По данным регионального управления МЧС, резкое ухудшение погодных условий будет наблюдаться в Приморском крае с 8 по 11 ноября. Это связано надвигающимся с Японского моря циклоном. В регионе ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветер. Кроме того, возможны резкие скачки температуры.
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