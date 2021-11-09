Ортега побеждает на выборах президента Никарагуа по итогам подсчета 97% голосов

Действующий президент Никарагуа Даниель Ортега лидирует на выборах главы государства по итогам обработки 97,74% бюллетеней. Предварительные результаты в понедельник транслировались в эфире государственного телевидения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным Высшего избирательного совета Никарагуа, Сандинистский фронт национального освобождения, от которого выдвинул свою кандидатуру Ортега, набирает более 2,05 млн голосов, что соответствует 75,92%. Явка составила 65,23%.

В воскресенье в Никарагуа прошли всеобщие выборы. Более 4,5 млн избирателей 6,5-миллионной страны голосовали за кандидатов на пост президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Никарагуа и Центральноамериканского парламента.

Ход голосования сопровождали контролеры от всех политических сил, участвующих в выборах, и более 200 независимых наблюдателей, в том числе из России, Абхазии, Южной Осетии, США, Великобритании, Германии, Испании, Франции и стран Латинской Америки.

США и ЕС заранее поставили под сомнение результаты выборов из-за отказа властей Никарагуа провести избирательную реформу по западным стандартам, лишения регистрации нескольких политических партий и ареста нескольких потенциальных кандидатов в президенты от оппозиции. Никарагуанское руководство считает такие обвинения вмешательством во внутренние дела страны и отрицает политические мотивы уголовного преследования арестованных.