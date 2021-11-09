Алжир примет у себя саммит Лиги арабских государств в марте 2022 года

Алжир в марте 2022 года станет местом проведения следующего саммита Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом заявил президент республики Абдельмаджид Теббун, выступая на конференции глав дипломатических и консульских представительств Алжира, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны продолжать усилия по консолидации общих арабских действий посредством выполнения условий, необходимых для успеха этого саммита, который станет ценной возможностью возобновить коллективную приверженность поддержке палестинского дела путем соблюдения всеми государствами - членами ЛАГ Арабской мирной инициативы", - цитирует главу государства информационное агентство Algeria Press Service.

"Дипломатический корпус должен воспользоваться этой возможностью, чтобы изучить вопрос о реформе ЛАГ для улучшения ее работы с новым видением общих арабских действий", - продолжил он.

Кроме того, Теббун указал на необходимость "защитить Африканский союз (АС) от закулисных посягательств, направленных против единства его рядов и центральной роли АС".

"Алжирская дипломатия призвана активизировать свои усилия по достижению безопасности и стабильности на региональном уровне, в частности путем участия в урегулировании ливийского кризиса и укреплении стабильности в регионе Сахеля", - заявил президент.

Арабская мирная инициатива, принятая на саммите ЛАГ в Бейруте в 2002 году, предусматривает достижение всеобъемлющего мира арабских государств с Израилем и окончание конфликта при условии ухода еврейского государства с оккупированных им в 1967 году территорий, включая Голанские высоты и фермы Шебаа, а также признания им Государства Палестины на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.