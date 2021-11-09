Одре Азуле станет единственным кандидатом на выборах главы ЮНЕСКО

Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле, возглавляющая ее с 2017 года, станет единственным кандидатом на предстоящих во вторник выборах главы этой международной структуры, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Голосование пройдет в Париже на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО с участием делегатов 193 стран.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в парижской штаб-квартире всемирной организации, "срок выдвижения кандидатур на пост генерального директора истек еще в марте, и альтернативных претендентов не оказалось". На своей странице в Twitter постоянный представитель Эфиопии при ЮНЕСКО Хенок Теферра Шол констатировал, что среди стран-участниц Азуле "пользуется большой и заслуженной поддержкой благодаря своей результативной работе и своим проектам".

Азуле практически уже обеспечила свое избрание на новый срок. В преддверии сессии ее кандидатуру поддержал Исполнительный совет ЮНЕСКО. Объединяя в своем нынешнем составе представителей 58 стран, он оказывает важное влияние на решения международной организации.

В связи с продолжающейся в мире пандемией коронавируса выборы в ЮНЕСКО во вторник пройдут при строгом соблюдении всех санитарных правил. В зал заседания будут допущены только сами участники голосования.

Срок действия нового мандата генерального директора начнется в январе 2022 года.

Азуле возглавила организацию осенью 2017 года после нескольких лет успешной деятельности на посту министра культуры Франции. Во время ее полномочий во главе ЮНЕСКО организация приняла участие в реконструкции города Мосул на севере Ирака, оказании помощи Ливану в восстановлении культурного наследия, а также в проведении акций в поддержку культуры и образования в период пандемии коронавируса. За минувшее четырехлетие она совершила ряд визитов за рубеж, в том числе поездку в Россию. Как подчеркивала Азуле начиная с первых шагов во главе организации, она считает главной задачей работать над созданием устойчивого мира.

Хранитель культурного наследия

В истории ЮНЕСКО Азуле стала вторым представителем Франции на посту ее генерального директора. На полвека раньше организацию возглавлял французский ученый, профессор философии Рене Майо (1905-1975). В разные годы пост руководителя ЮНЕСКО также занимали представители Великобритании, Италии, Японии и других стран. Четыре года назад Азуле сменила в парижской штаб-квартире болгарского дипломата и ученого, академика Ирину Бокову, которая возглавляла одну из крупнейших международных структур с 2009 года.

Созданная вскоре после окончания Второй мировой войны ЮНЕСКО играет сегодня в мире роль главного хранителя мирового культурного наследия. Ее программы направлены на развитие образования, естественных и гуманитарных наук, культуры, коммуникации. Рабочими языками организации являются английский, французский, русский, китайский, испанский и арабский.