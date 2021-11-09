Билл Гейтс предупредил о новом виде терроризма

Пандемии могут угрожать миру в будущем не только по естественным причинам, но и из-за злоумышленников-биотеррористов. Об этом новом виде угрозы терроризма предупредил основатель Microsoft Билл Гейтс, передает Guardian.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам Гейтса, такие эпидемии могут оказаться серьезнее, чем текущая пандемия коронавируса SARS-CoV-2. Миллиардер считает, что человечеству для борьбы с болезнями необходимо вложиться в технологическое развитие: сделать разработку и производство вакцин значительно дешевле и увеличить число фабрик, которые их производят.

Вакцина будущего, считает Гейтс, будет выглядеть, как что-то вроде пластыря на руке, и окажется полезной даже в обычное время без пандемий.

В октябре Гейтс предрек зеленым предприятиям большое будущее: он считает, что доходы от инвестиций в технологии борьбы с изменением климата будут сопоставимы с доходами от вложений в крупнейшие технологические компании современности.