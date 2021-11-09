Землетрясение в Турции: Люди вышли на улицы

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло вчера в провинции Конья на юге Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Об этом сообщает в понедельник Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Подземные толчки зафиксированы в районе Мерам в 20:43 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10,61 километра.

В результате землетрясения в некоторых зданиях появились трещины. Сообщений о разрушениях или жертвах не поступало.

Стихийное бедствие вызвало большую панику среди населения. Напуганные люди вышли на улицы со своими детьми и домашними животными.