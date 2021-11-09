https://news.day.az/world/1401404.html Землетрясение в Турции: Люди вышли на улицы - ВИДЕО
Землетрясение в Турции: Люди вышли на улицы - ВИДЕО
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло вчера в провинции Конья на юге Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Об этом сообщает в понедельник Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Подземные толчки зафиксированы в районе Мерам в 20:43 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10,61 километра.
В результате землетрясения в некоторых зданиях появились трещины. Сообщений о разрушениях или жертвах не поступало.
Стихийное бедствие вызвало большую панику среди населения. Напуганные люди вышли на улицы со своими детьми и домашними животными.
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