В Сингапуре власти перестанут оплачивать лечение COVID-19 невакцинированным

Власти Сингапура с 8 декабря перестанут оплачивать лечение больных с коронавирусом, которые не прошли вакцинацию, сообщает минздрав страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В министерстве объяснили такое решение тем, что невакцинированнные граждане занимают большинство коек в коронавирусных госпиталях и вносят непропорционально большую нагрузку на ресурсы здравоохранения страны. В связи с этим, медучреждения будут брать плату с таких пациентов.

Сообщается, что дети до 12 лет и граждане с противопоказаниями к вакцинации продолжат получать медицинскую помощь бесплатно.

По данным властей, в Сингапуре 85% граждан вакцинированы против коронавируса.