В Нигере из-за пожара в школе погибли 25 детей

В Нигере, в области Маради, утром в понедельник, 8 ноября, в результате пожара в одной из школ погибли по меньшей мере 25 детей от пяти до шести лет, еще несколько школьников пострадали. Об этом в понедельник, 8 ноября, со ссылкой на мэра Маради Чайбу Абубакара сообщает BBC, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что огонь уничтожил три класса в соломенном помещении.

Один из очевидцев рассказал, что видел, как с места происшествия раненых детей везли в больницу на автомобилях. Известно, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Все занятия в школе отменили.

В издании отмечают, что в Нигере из-за переполнения кирпичных школ есть немало классов, построенных из дерева и соломы. И хотя пожары в школьных сооружениях в этой стране не редкость, они "редко приводят к такому количеству смертей".

Причина возгорания пока неизвестна, продолжается расследование.