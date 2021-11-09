В Перу второй за неделю министр ушел в отставку

Министр обороны Перу Уолтер Эдисон Айала Гонсалес объявил в понедельник о своей отставке. Это второй глава ведомства, ушедший со своего поста за последнюю неделю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я передаю свою должность в распоряжение президента республики и верховного главнокомандующего вооруженными силами, благодарю свою страну и выполняю свой долг перед страной", - написал он в Twitter.

Как сообщает местная газета El Comercio, уход главы оборонного ведомства произошел после жалоб ряда высокопоставленных военных на давление якобы с целью продвижения по службе людей, близких к президенту страны Педро Кастильо.

2 ноября министр внутренних дел Перу Луис Баррансуэла подал в отставку после того, как его обвинили в организации вечеринки в нарушение запрета, введенного на период пандемии самим же МВД.