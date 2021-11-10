В Японии бывшую медсестру приговорили к пожизненному заключению за убийства пациентов

Окружной суд японского города Иокогама приговорил во вторник к пожизненному заключению 34-летнюю бывшую медсестру Аюми Кубоки, которую признали виновной в умышленном убийстве трех пожилых пациентов одной из местных больниц. Коллегия присяжных при этом отклонила требование прокуратуры, которая добивалась смертной казни, сообщило национальное общественное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Медсестра Кубоки в сентябре 2016 года последовательно из личной неприязни отравила трех пациентов больницы в возрасте от 78 до 88 лет. С этой целью она добавила дезинфицирующее вещество в их капельницы. Убийца призналась, что заготовила с такой целью пять контейнеров со смертоносной смесью, а свои преступления совершала, когда дежурили другие медсестры.

В ходе расследования череды смертей полиция в 2016 году допрашивала Кубоки, однако она сумела убедить следствие в своей невиновности. По этому делу ее арестовали только в июле 2018 года.

В ходе процесса обвиняемая полностью признала вину и неоднократно заявляла, что готова к смертному приговору. Ее адвокаты утверждали, что их подзащитная невменяема, однако суд этот аргумент отклонил. В то же время присяжные при вынесении приговора учли искреннее, как им показалось, раскаяние бывшей медсестры и указали на вероятность ее "нравственного возрождения".