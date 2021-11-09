Панамское судно потерпело крушение в России

В Японском море терпит бедствие сухогруз Rise Shine, шедший под панамским флагом из Китая в российской порт Восточный. Вечером 8 ноября из-за шторма контейнеровоз пытался сменить якорную стоянку, но сел на мель в заливе Находка.

Капитан судна запросил у МЧС РФ эвакуацию - терпящий бедствие сухогруз захлестывают четырехметровые волны. Кроме того, в корпусе Rise Shine образовалась трещина.

Российские спасатели успешно эвакуировали экипаж судна - 14 китайских моряков - с помощью лебедки на вертолете Ми-8. Их жизни вне опасности.

Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru представляет в фотогалерее первые кадры с места событий.