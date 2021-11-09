https://news.day.az/world/1401535.html Замерзающих на границе с Польшей мигрантов сняли на камеру - ВИДЕО
Замерзающих на границе с Польшей мигрантов сняли на камеру - ВИДЕО
Сотни мигрантов продолжают оставаться в палаточном лагере на белорусско-польской границе. Как сообщают журналисты, военные Польши запустили на всю ночь громкоговорители с повторяющимися сообщениями, а также использовали прожекторы, мешая беженцам спать.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, в настоящее время мигранты, среди которых много женщин и детей, разжигают костры рядом с забором, обнесенным колючей проволокой.
Ситуация на польско-белорусской границе остается нестабильной. Мигранты намерены продолжить попытки прорваться через забор и пройти на польскую территорию.
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