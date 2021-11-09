Поляки включали прожекторы на границе, чтобы помешать съемке мигрантов

Появилось видео с мигрантами, которые ночью собрались у белорусско-польской границы. Судя по этим кадрам, поляки включали прожекторы, чтобы не давать делать фото и видео, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

На видео также запечатлено, как мигранты жгли костры, чтобы согреться, и размещались в палатках. Также можно услышать, как плачут дети.

Напомним, в понедельник Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. По информации РЕН ТВ, колонна примерно из 200 беженцев из Сирии, Ирака, Ирана двигалась в сторону Польши возле погранперехода Брузги.

По последней информации, сотни мигрантов продолжают оставаться в палаточном лагере. Люди идут целыми семьями, есть даже грудные дети. У них почти нет сил, очень мало еды и воды. Мигранты намерены продолжить попытки прорваться через забор и пройти на польскую территорию.